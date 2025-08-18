The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,05 %

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 18 ago (EFE).- Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un leve 0,05 % cuando los ojos de los inversores están, una semana más, puestos en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Diez minutos después del toque de campana, las pérdidas también alcanzaban a los demás índices: el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,08 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,08 %, rompiendo así con la racha de ganancias conseguidas la semana pasada.

Las actas de la reunión de julio de la Fed se publicarán este miércoles y arrojarán algo de luz sobre las deliberaciones de los responsables de la política monetaria, que mantuvieron los tipos de interés sin cambios.

Esta semana, los banqueros centrales se reunirán en Wyoming para el simposio anual de Jackson Hole, desde donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto intervenir el viernes.

Las acciones de Novo Nordisk subieron hoy casi un 6 % después de que el medicamento Wegovy contra la obesidad de la compañía recibiera la aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de una enfermedad hepática grave.

Por sectores, a primera hora las ganancias más destacadas eran para las empresas tecnológicas (0,27 %), mientras que las mayores pérdidas eran para el sector energético (-1,08 %).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,67 dólares el barril, antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y posteriormente con líderes europeos en la Casa Blanca. EFE

syr/fjo

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR