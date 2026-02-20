Wall Street abre mixto tras la publicación de los datos del PIB en Estados Unidos

2 minutos

Nueva York, 20 feb (EFE).- La bolsa de Wall Street abrió este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedía un 0,32 % tras la publicación de los datos del producto Interior Bruto (PIB) en Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2025.

Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba hasta los 49.234 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,04 %, hasta los 6.864 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,25 %, hasta las 22.740 unidades.

El PIB de EE.UU. creció un 0,4 % en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 1,4 % a ritmo anualizado, lo que refleja una desaceleración después del aumento del 4,4 % registrado en el periodo anterior.

Según la estimación publicada este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) con retraso por el cierre del Gobierno federal entre octubre y noviembre, el PIB estadounidense creció en conjunto un 2,2 % en 2025, menos que el 2,8 % del 2024, impulsado por aumentos en el gasto de consumo y la inversión.

En cuanto a los valores, el gigante de los préstamos privados Blue Owl Capital caía un 5,64 % en su segundo día de pérdidas, después de que anunciara la venta de 1.400 millones de dólares en activos de préstamos pertenecientes a tres de sus fondos de deuda privada.

Blackstone, otro destacado del sector de gestión de activos, también retrocedía alrededor de un 3 %.

Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, perdía un 2,4 %.

La compañía presentó el pasado jueves sus resultados, en los que anunció un beneficio neto de 22.270 millones de dólares, un 10,5 % más interanual.

Nvidia, que publicará sus resultados el próximo miércoles, subía un 0,12 %. EFE

jta/jco/psh