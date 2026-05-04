Wall Street abre mixto tras nuevas tensiones entre EEUU-Irán por plan de Trump para Ormuz

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Nueva York, 4 may (EFE).- Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0,44 % ante una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en el estrecho de Ormuz.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 216 puntos, hasta los 49.283; el selectivo S&P 500 restaba un 0,12 %, hasta los 7.221 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,03 %, hasta las 25.122 unidades.

La Bolsa de Nueva York se volvió a ver afectada por el conflicto en Oriente Medio y la subida del precio del petróleo después de informaciones contradictorias entre EE.UU. e Irán sobre la entrada de buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, que supuestamente formaban parte de la operación de Trump.

El mandatario anunció este fin de semana la operación Proyecto Libertad para facilitar el paso seguro de los barcos atrapados en la región por el enclave, bloqueado por Irán en represalia por los ataques de EE.UU. e Israel contra su país.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó este lunes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense que intentaba atravesar la estratégica vía, de acuerdo con fuentes locales.

Sin embargo, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. desmintió esta información.

Además, el mando militar aseguró que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, lo que calificó como un «primer paso» de la misión anunciada por Trump.

Ante el temor a una nueva escalada de los ataques, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió hasta los 102 dólares el barril al inicio de la jornada.

En otros mercados, el oro caía un 1,6 %, hasta los 4.570 dólares la onza, y la plata restaba un 3,46 %, hasta los 73,77 dólares la onza.

Por su parte, el Índice de Volatilidad (VIX), conocido como el indicador del miedo de Wall Street, subía más de un 4 %, aunque todavía cotizaba por debajo de los 20 puntos, lo que indicaba por ahora cierta estabilidad. EFE

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