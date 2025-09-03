Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,05 %
Nueva York, 3 sep (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un leve 0,05 % a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales, así como una decisión de un tribunal federal en un caso antimonopolio de Alphabet (matriz de Google).
Diez minutos después del toque de campana, el S&P 500 avanzaba un 0,42 % el Nasdaq un 0,77%.
Las acciones de la empresa matriz de Google subían más de un 7% esta mañana después de que Alphabet evitara la víspera severas sanciones antimonopolio y que un juez federal dictaminara que el gigante tecnológico puede conservar su navegador Chrome.
También crecían las acciones de Macy’s (2 %) después de que la cadena elevara sus perspectivas anuales tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.
Entre las empresas que cotizan en el Dow 30 destacan, además de Home Depot, las subidas de Apple (2,61 %) y Salesforce (1 %), así como los descensos de Boeing (-1,71 %) y Verixon (-0,74 %).
Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 64,49 dólares el barril. EFE
