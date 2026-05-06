Wall Street cierra en verde ante la expectativa de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Nueva York, 6 may (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,24 %, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 49.910 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,46 %, hasta 7.365 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 2,03 %, hasta 25.838 enteros.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que hay un «considerable progreso hacia un acuerdo» con Irán, razón por la que decidió suspender el operativo militar ‘Proyecto Libertad’, que inició el pasado lunes para asistir militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

El mandatario también avanzó que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

No obstante, Trump indicó hoy que si Irán no llega a un acuerdo «comenzarán los bombardeos, y serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes».

La posibilidad de un acuerdo entre Teherán y Washington hizo bajar los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) hasta los 95,08 dólares el barril.

En el plano corporativo, hoy destacó la subida de la tecnológica AMD en un 18,6 %, después de superar ayer en sus resultados empresariales las expectativas tanto en ingresos como en beneficios durante el primer trimestre y anunciar unas perspectivas optimistas para el segundo.

La directora ejecutiva de la empresa, Lisa Su, declaró hoy a CNBC que la revisión al alza de las previsiones se debe al aumento de la demanda de unidades centrales de procesamiento (CPU), impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) con agentes.

En otros mercados, el oro subió un 3 %, hasta los 4.706 dólares la onza y la plata ganó un 6 %, hasta los 77,98 dólares la onza. EFE

asg/jco/nvm