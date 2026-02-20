Wall Street termina la semana en verde tras el fallo del Supremo contra aranceles de Trump

Nueva York, 20 feb (EFE).- Wall Street terminó la semana en verde tras el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que declaró ilegales los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y que impulsó los títulos relacionados con el comercio electrónico.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,47 %, hasta las 49.625 unidades; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,69 %, para quedar en 6.909 puntos, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,9 %, hasta los 22.886 enteros.

El Supremo dictaminó este viernes que el Gobierno de Estados Unidos se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

El fallo del máximo tribunal animó a los inversores e hizo subir las acciones relacionadas con el comercio electrónico, pues los gravámenes del republicano habían afectado a los precios que estas empresas cobran.

Al cierre de la jornada, Etsy se disparó un 8 %, eBay un 4 %, Shopify un 2 %, la matriz de Temu, Pinduoduo Holdings, un 3 %, Wayfair un 2 % y Amazon, un 2,5 %.

La invalidación de los aranceles eclipsó la noticia de que la economía estadounidense se expandió un 1,4 % a ritmo anualizado, lo que refleja una desaceleración después del aumento del 4,4 % registrado en el periodo anterior.

Al margen, Wall Street culminó una semana marcada por la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), donde quedaron patentes las diferentes opiniones de sus miembros sobre el camino de la política monetaria.

Pese a ello, desde el cierre del viernes pasado, la bolsa neoyorquina ha registrado avances: el Dow Jones subió un 0,25 %, el S&P 500 un 1,05 % y el Nasdaq, un 1,53 %.

Mientras, en el plano geopolítico el foco ha estado puesto en EE.UU. e Irán, que han mantenido recientemente conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

Trump insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán y limitar su programa nuclear.

Los vaivenes entre ambos países ha influido especialmente en el precio del petróleo intermedio de Texas, que en el cómputo semanal ha subido un 5,8 %.

Los operadores temen que una guerra entre EE.UU. e Irán afecte al petróleo que se transporta en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que circula aproximadamente un tercio de las exportaciones de crudo que pasan por vía marítima.

Por otro lado, las acciones de Blue Owl Capital cayeron hoy un 5 % después de que la compañía anunciara esta semana un cambio en la forma en que los inversores pueden retirar su dinero de uno de sus fondos, lo que generó nuevas preocupaciones sobre posibles problemas en el sector del crédito privado. EFE

