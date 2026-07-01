Warsh asegura que la Fed es independiente del Gobierno y «no va a haber cambios»

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Lisboa, 1 jul (EFE).- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, afirmó este miércoles que la institución que encabeza es independiente de las decisiones de la Administración del presidente Donald Trump y «no va a haber cambios» en ese sentido.

«Hemos sido un banco central independiente por mucho tiempo y vamos a ser un banco central independiente en este momento y no vas a ver cambios respecto a eso», recalcó Warsh en una mesa redonda durante la celebración del foro anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra (Portugal).

El presidente de la Fed respondía así al ser cuestionado sobre si los intereses de Trump influyen en sus decisiones. EFE

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