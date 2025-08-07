The Swiss voice in the world since 1935

Wilmar Paredes, un triunfo a la persistencia en la Vuelta a Colombia

Bogotá, 7 ago (EFE).- El ciclista Wilmar Paredes se adjudicó este jueves la séptima etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre Armenia y Cali, en tanto que Rodrigo Contreras mantuvo el liderato de la carrera que finalizará el próximo domingo en Bogotá.

Paredes, que ganó la primera etapa de esta carrera, empleó 3 horas, 39 minutos y 43 segundos para los 185 kilómetros de la jornada, que se desarrolló con altas temperaturas.

El antioqueño le ganó en el embalaje a Cristián Vélez (GW Erco Shimano) y a Kevin Castillo (Team Sistecredito), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente, con el mismo tiempo del ganador.

La jornada se caracterizó por una fuga que se armó casi desde que se inició la etapa. De ella hicieron parte el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), el ecuatoriano Bayrón Guamá (Movistar) y el irlandés Cormac Mcgeough (Canel’s Java).

También Julián Cardona (Team Medellín), Jorge Castiblanco (Pío Rico), Leison Maca (CRIC Nacional), José Tobasia (EBSA), Róbinson López (GW Erco Shimano) y Brandon Vega (GW Erco Shimano).

El trabajo mancomunado les permitió acumular una ventaja que llegó a superar los siete minutos con respecto al lote del líder Contreras.

El que más fondo tuvo fue Paredes, quien levantó los brazos como ganador, un premio a su insistencia y que no representó cambios en la general individual.

Concluida la jornada, Contreras (NU Colombia) sigue con la camiseta amarilla con una ventaja de 1.04 minutos sobre Diego Camargo (Team Medellín), en tanto que el venezolano Eugenio subió al tercer puesto a una diferencia de 1 minuto y 20 segundos, y es el mejor extranjero de la carrera.

La octava etapa se disputará este viernes entre Cali y La Tebaida, sobre 168,2 kilómetros. EFE

ocm/car

