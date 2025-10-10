Witkoff visita el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén junto a Kushner e Ivanka Trump

2 minutos

Jerusalén, 10 oct (EFE).- El enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, visitó este viernes el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén junto al yerno del dirigente republicano Jared Kushner y su hija, Ivanka Trump.

«Estamos muy contentos de que los rehenes estén fuera de Gaza como muy tarde el lunes», dijo Witkoff en declaraciones recogidas por medios israelíes desde el lugar más sagrado para el judaísmo y agregó que «habrá paz y se salvarán muchas vidas».

La hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump, también publicó una fotografía en su cuenta de X rezando en la parte del Muro reservada para mujeres.

Witkoff y Kushner llegaron a Israel el jueves, un día después de que Israel y Hamás dieran el visto bueno al acuerdo en Egipto, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ratificó durante esta madrugada.

A su llegada mantuvieron un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien expresó «su profundo agradecimiento» a ambos por su «papel fundamental e histórico en el regreso de los rehenes a casa».

Posteriormente, Netanyahu los recibió en su Oficina de Jerusalén para después unirse a la reunión del gabinete israelí, que engloba a todos los ministros, en la que ratificaron la primera fase de este acuerdo de alto el fuego impulsado por Trump.

Está previsto que el dirigente estadounidense, según publican este viernes medios israelíes, aterrice el lunes en Jerusalén y pronuncie un discurso en el Parlamento israelí (la Knéset).

Hamás tiene que poner en libertad a los 48 rehenes que continúan secuestrados en Gaza, de los que se estima que 20 continúan con vida, en las próximas 72 horas, según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por el grupo islamista y el Estado hebreo. EFE

ngg/pddp