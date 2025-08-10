WSJ: China detiene al alto diplomático a cargo de lazos del PCCh con partidos extranjeros

Shanghái (China), 10 ago (EFE).- Las autoridades chinas detuvieron al alto diplomático Liu Jianchao, jefe del departamento internacional del Partido Comunista de China (PCCh), agencia paralela al Ministerio de Asuntos Exteriores que se encarga de los lazos con formaciones de otros países, informa hoy el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El rotativo estadounidense, que cita a fuentes anónimas, habría sido arrestado a finales de julio a su regreso a Pekín tras un viaje al extranjero; por el momento se desconoce el posible motivo de esa detención, la cual no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Según la página web del mencionado departamento, la última actividad pública de Liu tuvo lugar el pasado 29 de julio, cuando celebró un encuentro con funcionarios locales en Argelia.

Antes de acceder a su actual cargo en 2022, Liu había sido portavoz de la Cancillería china a principios de siglo y, posteriormente, embajador en Filipinas e Indonesia. Tras ello, trabajó en importantes puestos de agencias anticorrupción y volvió a Pekín en 2018 para acceder a la Comisión Central de Asuntos Exteriores.

Su perfil público y su agenda, que incluyó reuniones con el anterior secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo que Liu apareciese en las quinielas para ser nombrado ministro de Exteriores de China.

De hecho, su detención sería la de más alto nivel para un miembro de los cuerpos diplomáticos del gigante asiático desde que a mediados de 2023, el entonces titular de Exteriores, Qin Gang, perdiese el cargo solo siete meses después de su nombramiento y tras no haber sido visto en público durante un mes.

Ese mismo año, el ministro de Defensa, Li Shangfu, fue también destituido sin explicaciones y posteriormente expulsado del PCCh tras ser acusado de un delito de corrupción. Y, a finales de 2024, las autoridades oficializaron la detención y procesamiento del titular de Agricultura y Asuntos Rurales entre 2020 y 2024, Tang Renjian, por supuestamente aceptar sobornos.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por aceptar sobornos millonarios. EFE

