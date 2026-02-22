Wunmi Mosaku gana el BAFTA a mejor actriz de reparto por su papel en ‘Los pecadores’

Londres, 22 feb (EFE).- La actriz británico-nigeriana Wunmi Mosaku se alzó este domingo con el premio BAFTA, el más importante del cine británico, en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en el filme ‘Los pecadores’, durante la ceremonia de entrega de la 79 edición de estos galardones, celebrados en Londres.

La intérprete, de 39 años, se impuso a Teyana Taylor ‘Una batalla tras otra’ , Emily Watson (‘Hamnet’), Carey Mulligan (‘La balada de la isla’), Inga Ibsdotter Lilleaas (‘Valor sentimetal’) y Odessa A´Zion (‘Marty Supreme’) gracias a su interpretación como la curandera de vudú Annie en el filme del estadounidense Ryan Coogler. EFE

