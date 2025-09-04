Xi Jinping se reúne con Kim Jong-un, quien realiza su quinta visita oficial a China
Pekín/Shanghái, 4 sep (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunieron hoy en Pekín, donde Kim asistió este miércoles al desfile militar conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en su quinta visita oficial al gigante asiático.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre la reunión, pero se espera que las autoridades de ambos países los divulguen a lo largo de las próximas horas.
Kim se embarcó este lunes en un trayecto de casi un día a bordo de su tren especial para asistir al desfile militar que tuvo lugar este miércoles en la plaza de Tiananmen, en lo que supuso su debut en un evento multilateral de líderes.
China mostró en el evento, que marca la rendición formal de Japón en 1945 y al que también asistió el presidente ruso, Vladímir Putin, y casi una treintena de mandatarios, su poderío militar en medio de una creciente desconfianza hacia Occidente y las incertidumbres desatadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. EFE
