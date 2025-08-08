Xi y Putin abordan la guerra en Ucrania y reafirman su alianza estratégica durante llamada

The Swiss voice in the world since 1935

Pekín, 8 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron la situación en Ucrania y reafirmaron el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales, según informaron medios estatales.

Durante el diálogo, Putin, que de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua fue el que solicitó la llamada, explicó la postura rusa sobre la guerra en Ucrania y valoró positivamente el papel de China en la búsqueda de una solución política.

Xi, por su parte, reiteró que Pekín mantendrá su posición de promover el diálogo y favorecer un alto el fuego, independientemente de cómo evolucione la situación.

“Los problemas complejos no tienen soluciones simples”, expresó el mandatario chino, que instó a todas las partes a mantener los canales de comunicación abiertos y continuar las negociaciones.

Ambos líderes coincidieron en destacar el “alto nivel de confianza política mutua y coordinación estratégica” entre sus países y expresaron su intención de seguir profundizando los lazos bilaterales.

En este sentido, acordaron cooperar estrechamente en la organización de la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), prevista en Tianjin del 31 de agosto al 1 de septiembre.

Putin, que visitará China en septiembre para participar en las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, reafirmó el compromiso de Moscú de continuar fortaleciendo los lazos con Pekín en diversos frentes, incluyendo energía y comercio.

China y Rusia han estrechado su alianza en los últimos años, con frecuentes intercambios de alto nivel y una creciente cooperación en sectores como la energía, la defensa y la tecnología.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Pekín ha evitado condenar la invasión, ha defendido las “legítimas preocupaciones de seguridad” de Moscú y ha llamado de forma reiterada a resolver el conflicto por vías diplomáticas. EFE

