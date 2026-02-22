Ya son nueve los muertos en Chile por la explosión de un camión con gas

Santiago de Chile, 22 feb (EFE).- El Ministerio de Salud chileno informó este domingo de la muerte de otras tres personas afectadas por la explosión el pasado jueves de un camión que transportaba gas, con lo que ya son nueve las víctimas mortales del accidente.

En cuanto al estado de los heridos, hay 12 personas hospitalizadas, de las cuales ocho se encuentran estables dentro de la gravedad, pero aún en riesgo vital, mientras que cuatro permanecen en unidades de cuidados intermedios, informó la autoridad en su último informe.

Un camión que transportaba gas licuado explotó el jueves en una autopista de la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital, en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria muy concurrida.

La explosión generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos y también a un desguace, además de provocar una gran humareda que alcanzó distintos puntos de la ciudad. El fuego logró ser apagado después de nueve horas de trabajo de los bomberos.

Los fallecidos son todas adultos, la mayoría de ellos automovilistas, entre ellos el conductor del camión.

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro y apunta, como hipótesis inicial, a que el conductor habría perdido el control del vehículo «probablemente por exceso de velocidad», apuntó el jueves la fiscal a cargo del caso, Macarena Cañas.

La empresa Gasco, propietaria del camión, emitió un comunicado el sábado en el que lamentó el accidente, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que está colaborando con la investigación con «transparencia y disposición total» ante la Fiscalía y para esclarecer los hechos.

El accidente ha reabierto un debate en Chile sobre los horarios de conducción para transporte de carga peligrosa. Sindicatos y empresas de conductores de transportes de carga de varias regiones del país exigieron que se revisen y fiscalicen los largos turnos y los límites de velocidad para cargas peligrosas, que actualmente está fijado en 90 km/h, sin distinción respecto del tipo de carga transportada. EFE

