Yachay Wasi, la escuela indígena en Ecuador con «raíces antirracistas y antipatriarcales»

Quito, 26 ene (EFE).- La educación intercultural bilingüe de Ecuador, enfocada en difundir a las nuevas generaciones los saberes e idiomas de los pueblos indígenas del país, tiene en la escuela Yachay Wasi un espacio para el cultivo y crecimiento de los saberes ancestrales con «raíces antirracistas y antipatriarcales», según describe su directora Ninari Chimba.

La encargada del Centro Educativo Comunitario Intercultural y Bilingüe Yachay Wasi, que en la lengua indígena kichwa (variante ecuarotiana del quechua) significa ‘Casa de la Sabiduría’ señaló en una entrevista con EFE en el marco del día mundial de la educación ambiental que este es «un proyecto político de educación».

«Nuestra pedagogía es parte de las pedagogías propias de los pueblos originarios. Es una apuesta política educativa con raíces antirracistas, antipatriarcales y antiextractivistas», indicó la educadora perteneciente a los pueblos indígenas de Panzaleo y Otavalo.

Chimba sostiene que la educación ambiental en Ecuador «no puede existir si está desligada de una conciencia antirracista, de lo indígena, de lo negro, de lo campesino y de los territorios». Desde una mirada ecofeminista, la directora del centro advierte que no puede existir educación ambiental sin justicia social.

La docente reflexiona sobre la educación intercultural como un proceso político que vincula el cuidado de la naturaleza con la justicia social y la identidad.

«La precarización de la vida, el racismo y una educación no antirracista han contribuido a romper la relación con la pachamama (madre naturaleza)», afirma, y cuestiona una educación ambiental «servil al capitalismo verde», que desconoce la diversidad del país», apuntó Chimba.

Yachay Wasi integra los saberes ancestrales andinos con los conocimientos científicos, orientada por el calendario agrofestivo y comprometida con la justicia ecológica y espiritual.

La escuela fue constituida legalmente hace 26 años por María Laura Santillán y Fernando Chimba, y forma parte del sistema de educación intercultural bilingüe regulado por el Ministerio de Educación.

El centro nació como un proyecto de resistencia frente al racismo y la exclusión y hoy es un referente de educación intercultural y ambiental en Ecuador, con el vínculo con la naturaleza y la justicia social como ejes centrales.

«Lo que nos hace especial es que tenemos nuestra chacra (huerto) biodiversa, donde aprendemos con los niños y las familias los saberes locales de cada pueblo y nacionalidad», explicó a EFE Santillán.

Educar desde la tierra y la comunidad

El proceso educativo se desarrolla a partir del trabajo agrícola comunitario: «Cada semana cultivamos y cocinamos lo que la chacrita nos da. En su mayoría son plantas comestibles y medicinales. Lo que comes es tu salud humana y naturaleza», afirmó Santillán.

La fundadora señala que estas prácticas contribuyen a mitigar la crisis climática al no utilizar químicos y mantener una relación de respeto con la naturaleza. «Aquí no usamos químicos. Si una planta se enferma, la curamos con ajo, cebolla o ají. Es nuestra forma de dialogar con la naturaleza, porque la madre tierra es sabia y nos da lo que el cuerpo necesita», remarca. EFE

