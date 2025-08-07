Yakarta anuncia ayuda aérea a Gaza y evacuación para tratamiento de 1.000 heridos

Yakarta, 7 ago (EFE).- Indonesia anunció este jueves que lanzará ayuda alimentaria desde dos aviones sobre Gaza, que enfrenta una severa escasez de alimentos en medio de ataques de Israel, y prevé evacuar a unos 1.000 palestinos heridos para que reciban tratamiento médico en el país del Sudeste Asiático.

El mandatario de Indonesia, Prabowo Subianto, ordenó al Gobierno sumarse al envío de ayuda humanitaria aérea para el enclave, donde más de 60.000 personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel respondió militarmente a un atentado terrorista del grupo islamista Hamás que se cobró la vida de 1.200 personas.

«Se están preparando dos aviones de transporte Hércules para lanzar ayuda alimentaria», dijo el portavoz del despacho presidencial, Hasan Nasbi.

El portavoz anunció que Prabowo también ordenó brindar asistencia médica a aproximadamente 2.000 gazatíes afectados por la guerra, personas que «podrían haber sido alcanzados por una bomba, escombros o cualquier otra cosa» en la Franja de Gaza, donde lo ataques israelíes han dejado una devastación generalizada.

Indonesia prevé establecer un centro médico en la isla de Galang, a unos 1.230 kilómetros al norte de Yakarta, para recibir a los lesionados y sus familiares, para que sean atendidos y posteriormente devueltos a sus lugares de origen.

Al respecto, el ministro indonesio de Exteriores, Sugiono, explicó en una rueda de prensa que esto es un proceso en curso, por el que Prabowo ya ha hablado con varios líderes de Oriente Medio para llevarlo a cabo, con la aprobación de todas las partes involucradas, entre ellos Jordania, Egipto y la Autoridad Palestina.

Según el Ministerio de Sanidad del enclave, el Ejército israelí mató en las últimas dos semanas a decenas de personas cuando iban a buscar comida o cualquier tipo de ayuda humanitaria, buena parte de ella entregada por vía aérea, en medio de constantes bloqueos impuestos por Tel Aviv. EFE

