Yusuf/Cat Stevens publicará el 5 de septiembre un recopilatorio de sus 60 años de carrera

Londres, 14 jul (EFE) .- El músico británico Yusuf/Cat Stevens lanzará el próximo 5 de septiembre ‘On the road to findout: greatest hits’, la primera y única colección de su discografía que abarca sus casi 60 años de carrera, anunció este lunes Universal Music.

La colección abarca desde su LP debut en 1967, con ‘Matthew & Son’, hasta su último álbum, ‘King of a land’, publicado en 2023.

La última aparición de Yusuf/Cat Stevens fue en junio de ese año en el Festival de Glastonbury (Reino Unido), donde actuó en el escenario Pyramid ante más de 100.000 aficionados.

El músico británico saltó a la fama en los años sesenta, con éxitos pop como ‘Matthew and Son’ y ‘The First Cut is the Deepest’.

Su carrera inicial se vio interrumpida al enfermar de tuberculosis, «un punto de inflexión que desencadenó su búsqueda de paz y comprensión», señala la discográfica.

Tras esta experiencia creó himnos como ‘Wild World’, ‘Father and Son’, ‘Peace Train’ y ‘Morning Has Broken’. Con sus álbumes clásicos ‘Mona Bone Jakon’ (1970), ‘Tea for the Tillerman’ (1970) y ‘Teaser and the Firecat’ (1971) se ganó un lugar tanto en el Salón de la Fama del Rock & Roll como en el de los Compositores.

A raíz de un accidente en 1975, en el que estuvo a punto de ahogarse, su vida dio un giro espiritual al convertirse al Islam y cambiar su nombre al de Yusuf. Abandonó la industria musical para dedicarse a Dios, la familia y las labores humanitarias hasta 2001, cuando decidió retomar su carrera.

‘On the road to findout: greatest hits’ se publicará antes de las esperadas memorias del cantante, previstas para el 18 de septiembre, «un viaje conmovedor a través de los triunfos, las dificultades y la búsqueda trascendental de una de las figuras musicales más enigmáticas de nuestro tiempo», señala la nota. EFE

