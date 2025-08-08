Zambia expresa preocupación por la petición de una fianza para migrar hacia EE.UU.

Nairobi, 8 ago (EFE).- Zambia expresó este viernes su preocupación por las consecuencias económicas que podría tener para el país la decisión de EE.UU. de imponer una fianza de 15.000 dólares a los solicitantes de visados de turismo y negocios de Malaui y Zambia, con el objetivo de disuadir estancias irregulares.

«El Gobierno de Zambia ve este acontecimiento con gran preocupación, dadas sus posibles repercusiones económicas en el comercio, las inversiones, el turismo y los intercambios entre los pueblos», dijo en un comunicado recogido por medios locales el ministro zambiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Mulambo Haimbe.

«Esto incluye la innecesaria presión financiera sobre los ciudadanos zambianos», añadió.

Aunque Haimbe subrayó que EE.UU. tiene derecho a cambiar sus políticas, destacó que esta decisión socava los esfuerzos para fortalecer los vínculos entre ambos países.

«El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, ha tomado medidas inmediatas para entablar conversaciones al más alto nivel con el Gobierno de los EStados Unidos», concluyó.

Zambia reaccionó así después de que la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, informara este martes en una rueda de prensa de que Malaui y Zambia serán los dos países incluidos en este programa piloto, que fue publicado el lunes en el Registro Federal, aunque entonces no se especificaron las naciones afectadas.

Bruce explicó que, a partir del 20 de agosto, los ciudadanos de Malaui y Zambia que soliciten los visados B1 y B2 deberán depositar una fianza de hasta 15.000 dolares, una medida con la que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca evitar un periodo excesivo de permanencia en el país, o «sobreestancia».

Según datos del Gobierno estadounidense, el 14 % de los visitantes de Malaui y el 11 % de los de Zambia excedieron el tiempo autorizado de estancia durante el año fiscal 2023.

El programa estima que cerca de 2.000 solicitantes afrontarán el pago de una fianza promedio de 10.000 dólares durante el piloto y que, después de demostrar que no permanecen en EE.UU., los extranjeros obtendrán el reembolso total de la fianza. EFE

