Zambia rechaza un pacto sanitario con EEUU por estar ligado al acceso a minerales críticos

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Nairobi, 4 may (EFE).- El Gobierno de Zambia rechazó este lunes que un acuerdo sanitario que ha estado negociando con Estados Unidos se vincule al acceso preferencial de las empresas estadounidenses a los minerales críticos de este país africano, una de las razones por las que se encuentran estancadas las negociaciones.

Una de las principales preocupaciones de Lusaka es la «vinculación» entre los dos acuerdos, de forma que «la conclusión del acuerdo de minerales críticos se condicione a la conclusión del memorando de entendimiento en salud», publicó en redes sociales el Ministerio de Exteriores zambiano.

Aunque el acuerdo sanitario incluye un apoyo de Estados Unidos de hasta 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros) durante los próximos cinco años, el Gobierno zambiano mostró su cautela por la incorporación de «términos inaceptables» como el intercambio de datos, lo que supone una «violación» del derecho a la privacidad de los ciudadanos del país.

Sobre su rechazo a la actual propuesta sobre los minerales críticos, el Ejecutivo Zambia explicó que censura la «insistencia» de Washington en conseguir un trato preferencial para las compañías estadounidenses.

Del mismo modo, las autoridades zambianas recalcaron que sus ciudadanos «deben tener voz sobre cómo se utilizan sus minerales críticos» y expresó que «ningún socio estratégico debe ser tratado de forma preferencial frente a otros».

Estas declaraciones son una respuesta al discurso de despedida del embajador saliente de Estados Unidos en Zambia, Michael Gonzales, quien el pasado jueves criticó duramente a este país africano después de que expirase el plazo para firmar el acuerdo en salud.

Gonzales declaró que los responsables zambianos mostraron una «falta de compromiso» desde enero, si bien el Ministerio de Exteriores de Zambia matizó que no hay un acuerdo sobre algunos términos, lo que «no puede describirse como ignorar la oferta o como falta de respuesta».

Además, Gonzales acusó a las autoridades del país de ser «corruptas», unas palabras que Zambia calificó de «profundamente lamentables», de «poco diplomáticas» y de ser contrarias al «espíritu de respeto mutuo».

«Los comentarios, que fueron pronunciados durante un evento social, no han sido comunicados al Ministerio de Exteriores por medio de una queja oficial u otro medio, lo que subraya la falta de respeto del embajador saliente por el Estado receptor y por los procesos diplomáticos», concluyó el Gobierno zambiano.

Este pacto sanitario forma parte de la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero, presentada en septiembre pasado, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario de ese país en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con 32 países (entre elles 22 africanos y seis latinoamericanos) por valor de más de 20.600 millones de dólares (cerca de 17.600 millones de euros). EFE

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