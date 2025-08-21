The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski: Rusia necesita otros cuatro años para ocupar lo que queda del Donbás

Berlín, 21 ago (EFE).- Rusia necesitaría otros cuatro años para terminar de hacerse con el control completo del Donbás y no podría lograrlo bajo ningún concepto hasta el final de este año, ha asegurado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En declaraciones realizadas en un encuentro con periodistas y citadas este jueves por la agencia Interfax, Zelenski señaló que antes de la invasión en 2022, Rusia se había hecho con aproximadamente un tercio de la región de Donetsk.

«Ahora, en general, controlan entre el 67 y el 69 %. Es decir, estamos diciendo que en casi cuatro años de guerra a gran escala, han ocupado un tercio de la región de Donetsk. Y es por esto que he explicado que las historias de que van a ocupar nuestro Donbás para finales de año no son más que cháchara», afirmó.

«Es decir, necesitan otros cuatro años para ocupar nuestro Donbás», aseguró el presidente, aludiendo a la región oriental de Ucrania, compuesta por los ‘óblasts’ de Lugansk -controlado ya en su práctica totalidad por Rusia- y Donetsk.

Zelenski también afirmó que los rusos no van a ser capaces de mantener el control de las zonas que ocupan en la región nororiental de Sumi y aseguró que es cuestión de «unos pocos meses» que los ucranianos consigan expulsarlos al otro lado de la frontera.

Rusia se ha anexionado unilateralmente la península de Crimea y las regiones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, aunque estas tres últimas solo las controla parcialmente.

Como parte de un posible acuerdo de paz, Moscú exige de Kiev cesiones territoriales, pero, mientras que los aliados occidentales de Ucrania reclaman que se negocie a partir de la línea de contacto actual, Rusia, que sigue avanzando en Donetsk, ha planteado que Ucrania se retire por completo de esta región antes de acceder a un alto el fuego. EFE

