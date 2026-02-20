Zelenski anuncia más contactos con Rusia y EE.UU. en Ginebra en los próximos diez días

Kiev, 20 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes un acuerdo con rusos y estadounidenses para que se celebre dentro de un plazo de diez días una nueva ronda de contactos trilaterales de paz, de la que se espera que pueda tener lugar también Ginebra, donde ya se celebraron las pasadas reuniones el martes y el miércoles de esta semana.

“Se ha acordado que en los próximos diez días haya otra reunión, lo más probable que también en Ginebra”, dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren su actividad diaria.

El presidente ucraniano hizo ese anuncio tras recibir en su oficina al equipo negociador de Kiev que representó a Ucrania en la última ronda de contactos en la ciudad suiza.

Zelenski anunció asimismo que Rusia y Ucrania finalizarán en los próximos días los detalles para un nuevo intercambio de prisioneros y explicó que este fin de semana dará a sus negociadores las instrucciones necesarias para la próxima ronda de conversaciones.

El líder de Kiev repitió, como ya dijo el miércoles, que en los contactos de Ginebra se acordaron mecanismos para monitorear un eventual alto el fuego. EE.UU. liderará la verificación del alto el fuego, volvió a decir Zelenski, que también recordó que no hubo progresos en la cuestión de los territorios.

Rusia exige para poner fin a la guerra que Ucrania entregue la parte de la región de Donetsk que todavía controla Kiev, que por su parte se niega a ceder lo que no ha perdido en el campo de batalla.

Zelenski también publicó un mensaje en sus redes sociales sobre la reunión en su oficina con sus emisarios en las negociaciones.

“Creemos que aún existen oportunidades reales para poner fin a la guerra con dignidad y la capacidad del mundo de presionar al agresor podría ayudar de forma significativa a garantizar que una paz digna tome el lugar de la guerra”, dijo el presidente ucraniano. EFE

