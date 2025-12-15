Zelenski celebra «avances reales» en conversaciones con emisarios de EEUU sobre conflicto con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró el lunes que las conversaciones con los emisarios de Donald Trump en Berlín, que buscan poner fin a la guerra con Rusia, «no fueron fáciles» pero que lograron «avances reales» en cuanto a las garantías de seguridad.

Zelenski se reunió por segundo día consecutivo con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, para tratar de poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, sobre la base de una propuesta presentada por Trump.

El mandatario ucraniano saludó las nuevas garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos, pero también indicó que seguían existiendo diferencias sobre la posible cesión de territorios.

«Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios (…). Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes», declaró Zelenski a la prensa.

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó por su parte que las conversaciones ofrecieron una «verdadera oportunidad para un proceso de paz» y elogió a Estados Unidos por ofrecer un conjunto «notable» de garantías de seguridad.

Desde Washington, Trump dijo que mantendría una conversación telefónica más tarde el lunes con Zelenski y un grupo de dirigentes europeos que tiene previsto reunirse en Berlín, entre ellos Merz, el británico Keir Starmer y el francés Emmanuel Macron.

También participarán los dirigentes de Italia, Polonia, Finlandia, así como los jefes de la OTAN y la Unión Europea.

Estados Unidos afirmó que había ofrecido a Ucrania garantías de seguridad sólidas, similares a la defensa colectiva de la OTAN, y expresó su confianza en que Rusia las aceptaría.

– Garantías «realmente fuertes» –

Trump incrementó la presión sobre Ucrania desde que presentó en noviembre un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra. El proyecto, sin embargo, fue criticado por Kiev y sus aliados por ser demasiado favorable a Moscú.

Desde entonces, las autoridades de Kiev presentaron una contrapropuesta y Zelenski declaró que su país estaba dispuesto a transigir en su deseo de adherirse a la OTAN, siempre y cuando recibiera a cambio garantías sólidas en materia de seguridad.

Funcionarios estadounidenses afirmaron el lunes que las conversaciones en Berlín fueron positivas y dijeron que Trump, en su llamada, trataría de impulsar el acuerdo.

También advirtieron que Ucrania debe aceptar el acuerdo, el cual proporcionaría, según ellos, garantías de seguridad en línea con el Artículo 5 de la OTAN, que considera que un ataque a un aliado es un ataque a todos.

«La base de ese acuerdo es, básicamente, contar con garantías realmente, realmente fuertes -como las del Artículo 5- y también una disuasión muy, muy sólida» mediante armamento, señaló un funcionario bajo condición de anonimato.

«Esas garantías no estarán sobre la mesa para siempre», agregó.

Trump ya descartó la entrada formal de Ucrania en la OTAN y se alineó con Moscú al calificar las aspiraciones de Kiev de unirse a la alianza como una razón para la invasión rusa.

Merz señaló que cualquier alto el fuego debe estar «respaldado por garantías legales y materiales sustanciales por parte de Estados Unidos y Europa, que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa aquí en Berlín en términos de garantías legales y materiales».

«Esto es realmente notable. Se trata de un paso adelante muy importante, que acojo con gran satisfacción», afirmó.

– Putin «quiere territorio» –

En cuanto a las conversaciones con la parte estadounidense, Zelenski afirmó que estas «nunca son fáciles», pero que habían sido «productivas».

Un funcionario cercano a estas negociaciones declaró a AFP que la parte estadounidense sigue exigiendo que Ucrania ceda el control de la región histórica oriental de Donbás -formada por las regiones de Lugansk y Donetsk-, una línea roja para Kiev.

Rusia controla casi toda Lugansk y alrededor del 80% de Donetsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, «quiere territorio», subrayó esta fuente. «Los estadounidenses dicen que Ucrania ‘debe retirarse’, lo que Kiev rechaza», añadió. «Es bastante sorprendente que los estadounidenses adopten la postura de los rusos en esta cuestión», continuó.

Trump calificó de inevitable que Ucrania tuviera que ceder territorio a Rusia, un resultado inaceptable para Zelenski tras casi cuatro años de guerra.

Rusia señaló que insistirá en sus demandas fundamentales, entre ellas las relativas al territorio y a que Ucrania nunca se una a la Alianza Atlántica.

El Kremlin indicó el lunes que espera que Washington le informe sobre los resultados de las conversaciones en Berlín.

