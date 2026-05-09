Zelenski expresa deseo de profundizar en sus relaciones con Hungría al felicitar a Magyar

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Berlín, 9 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este sábado al nuevo primer ministro húngaro, el conservador Peter Magyar, en el día de su investidura, y subrayó la disposición de Ucrania de profundizar en las relaciones con Hungría.

«Felicito a @MagyarPeterMP por su nombramiento y el inicio de su mandato como primer ministro de Hungría. Es simbólico que esta investidura tenga lugar en el Día de Europa», escribió Zelenski en un mensaje en X.

El presidente ucraniano aseguró que Ucrania está dispuesta a profundizar la cooperación con Hungría y a forjar relaciones sólidas entre ambos países, basadas en la buena vecindad y el respeto por sus pueblos.

«Juntos podemos aportar mayor fortaleza a nuestras naciones y hacer que toda Europa sea más fuerte», afirmó, al tiempo que deseó a Magyar éxito y buenos resultados en el desempeño de su cargo. EFE

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