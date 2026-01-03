Zelenski habla con Starmer para preparar avances antes de la reunión de líderes europeos

1 minuto

Berlín, 3 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenki, habló este sábado con el primer ministro británico Keir Starmer para preparar la próxima reunión de líderes europeos para avanzar en las negociaciones para frenar la guerra ruso-ucraniana, una cita prevista para el lunes 6 de enero.

«Conversé con Keir Starmer sobre cómo avanzar en la diplomacia en este punto y cómo, juntos, podemos logra una mayor justicia en vista de todo lo que Rusia ha traído con esta guerra», informó Zelenski en su cuenta de X, donde agradeció al británico el apoyo a Kiev ante la guerra de agresión rusa.

«Hablamos de los detalles de las preparaciones para el encuentro de líderes que tendrá lugar pronto», añadió, antes de aludir a los encuentros que mantienen en Ucrania este sábado asesores de seguridad nacional europeos y representantes de la OTAN y la UE, en los que se espera haya también una conexión virtual con responsables de la administración de EE.UU.

«Los asesores de seguridad también están trabajando de forma productiva. Hoy es un día activo, con 18 participantes de Europa comprometidos en trabajo conjunto. Estamos también coordinándonos con el lado estadounidenses», según Zelenski. EFE

