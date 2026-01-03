Zelenski realiza cambios de personal en su Gobierno con un nuevo ministro de Defensa

Berlín, 3 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó en la noche del viernes a este sábado de lo que presentó como «una profunda reforma con cambios internos» en su Ejecutivo para «hacer que Ucrania sea más resiliente», lo que incluye la elección como nuevo ministro de Defensa al actual viceprimer ministro Mijailo Fedorov.

«Una ola de cambios de personal está en camino, y más decisiones seguirán en nuestras instituciones», dijo Zelenski en su mensaje nocturno del viernes, en el que aseguró que este sábado continuarían los retoques en su Ejecutivo y las instituciones del país invadido por Rusia.

«Mijailo está muy implicado en temas relacionados con el proyecto ‘Línea de Drones'», destacó el presidente ucraniano sobre la iniciativa de Kiev de crear «las más eficaces unidades de sistemas no tripulados e incrementar su experiencia de combate en las Fuerzas Armadas», según el Ministerio de Defensa.

Fedorov cuenta además con experiencia «en la digitalización de los servicios públicos y los procesos», destacó Zelenski, quien precisó que integrará en su equipo al hasta ahora titular de Defensa, Denís Schmigal.

El elegido por Zelenski como nuevo ministro de Defensa se ha desempeñado también desde 2019 como Ministro de Transformación Digital.

La víspera, el presidente de Ucrania informó de que eligió, entre otros nuevos cargos, a Kiril Budanov como nuevo jefe de su gabinete.

Budanov había ejercido el cargo de responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR), un cargo del que pasará a ocuparse Oleg Ivashchenko, hasta ahora responsable de los servicios de inteligencia exterior ucranianos. EFE

