Zelenski trata con el jefe de Acnur ataques rusos a energía y la asistencia a la población

2 minutos

Berlín, 19 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este jueves con el nuevo alto comisionado para los Refugiados (Acnur), Barham Ahmed Salih, con quien trató las consecuencias de los ataques rusos al sistema energético ucraniano y la asistencia que requieren millones de ucranianos.

«Discutimos las consecuencias de los ataques continuos de Rusia al sistema energético de Ucrania y la asistencia que nuestra gente necesita», señaló Zelenski en su cuenta de la red social X.

«Debe ejercerse más presión para detener estos ataques y ofrecer más apoyo a nuestra población, especialmente a quienes se encuentran actualmente en Ucrania o planean regresar», indicó.

Zelenski agradeció al expresidente iraquí (2018-2022) su primera visita a Ucrania desde que asumió el cargo en enero pasado y por todo el apoyo que la Agencia de la ONU para los Refugiados brinda al pueblo ucraniano.

El jefe de Acnur señaló la víspera en un vídeo colgado en X que ha viajado a Ucrania para mostrar su solidaridad con la población ucraniana y ver en primera persona cómo Acnur ayuda a los «millones de personas desplazadas que permanecen en las regiones de primera línea y las personas cuyas viviendas han sido dañadas por ataques aéreos», como en Kiev, Zaporiyia y Járkov.

Salih sostuvo que «la destrucción es inmensa» en Ucrania, ya que «viviendas han quedado reducidas a escombros, infraestructuras civiles como escuelas y hospitales son atacadas regularmente y centrales eléctricas y estaciones de calefacción son convertidas en objetivos, dejando a millones sin electricidad ni calefacción en lo que es el invierno más duro para los ucranianos en muchísimo tiempo».

«Como todas las guerras, esta está teniendo un costo devastador que es dolorosamente real» y «el sufrimiento de millones de ucranianos debe terminar», enfatizó.

Según los datos de Acnur sobre la emergencia en Ucrania, se han verificado al menos 14.383 muertes civiles y 37.541 heridos desde que Rusia lanzó su guerra contra el país hace cuatro años.

Además, alrededor de 3,75 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país, mientras que otros 5,75 millones de ucranianos han buscado refugio en el extranjero.

De acuerdo con esta agencia de la ONU, el impacto humanitario de la guerra sigue siendo profundo, ya que el año pasado 12,7 millones de personas habían sido identificadas como necesitadas de asistencia urgente y servicios de protección. EFE

cae/av