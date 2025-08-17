The Swiss voice in the world since 1935

Zelensky pide a Europa la misma unidad que mostró en 2022, tras comenzar la invasión

Berlín, 17 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este domingo a los europeos que muestren la misma unidad que mostraron en 2022, tras el comienzo de la invasión rusa a gran escala.

«Es crucial que Europa se mantenga tan unida como lo estuvo en 2022. Esta unidad contribuye a acercar una paz justa y debe mantenerse firme», dijo Zelenski en su cuenta de X tras un encuentro con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, un día antes de viajar a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald, Trump, en compañía de varios líderes europeos.

«Esta unidad contribuye a acercar una paz justa y debe mantenerse firme. Acordamos la necesidad de un alto el fuego para las siguientes medidas diplomáticas, garantías de seguridad efectivas para Ucrania y la continuación de la presión sancionadora sobre Rusia para limitar su potencial en el futuro. Agradezco personalmente a Ursula y a toda Europa que nos apoya en nuestra búsqueda de un fin justo a esta guerra», agregó.

Zelensky estará en Washington acompañado por la propia Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rütte, el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente finlandés, Alexander Stubb, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El objetivo del viaje es recibir de primera mano informaciones sobre los resultados del encuentro de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. EFE

