The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Zijin Gold debuta en la Bolsa de Hong Kong con una ganancia del 68%

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las acciones de la empresa china Zijin Gold International, con presencia en Argentina, Colombia y Perú, se anotaron este martes una subida del 68% en su debut en la Bolsa de Hong Kong.

El poderoso arranque se produjo en un contexto de alza continua del precio del oro, un refugio seguro ante la volatilidad de los mercados y el esperado recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

La perspectiva del hipotético «cierre» del gobierno estadounidense también incide en la valorización del oro, que este martes alcanzó un pico de 3.871,72 dólares la onza.

Los analistas aseguran que podría alcanzar pronto los 4.000 dólares.

Las acciones de Zijin Gold -filial de Zijin Mining, la mayor empresa minera de China- cerraron la jornada con una subida del 68%, en 120,6 dólares hongkoneses el título.

Con esto, la empresa queda valorada en 316.000 millones de dólares hongkoneses (40.900 millones USD).

La empresa, que protagonizó así una de las mayores salidas a bolsa de este año, es uno de las productores de oro de más rápido crecimiento en el mundo, con intereses en minas de América del Sur, Asia Central, Oceanía y África.

Además de Argentina, Colombia y Perú, la compañía china tiene presencia en Surinam y Guyana, según la página web de la empresa.

twa/reb/dan/mas-avl/pb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR