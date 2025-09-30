Zijin Gold debuta en la Bolsa de Hong Kong con una ganancia del 68%

Las acciones de la empresa china Zijin Gold International, con presencia en Argentina, Colombia y Perú, se anotaron este martes una subida del 68% en su debut en la Bolsa de Hong Kong.

El poderoso arranque se produjo en un contexto de alza continua del precio del oro, un refugio seguro ante la volatilidad de los mercados y el esperado recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

La perspectiva del hipotético «cierre» del gobierno estadounidense también incide en la valorización del oro, que este martes alcanzó un pico de 3.871,72 dólares la onza.

Los analistas aseguran que podría alcanzar pronto los 4.000 dólares.

Las acciones de Zijin Gold -filial de Zijin Mining, la mayor empresa minera de China- cerraron la jornada con una subida del 68%, en 120,6 dólares hongkoneses el título.

Con esto, la empresa queda valorada en 316.000 millones de dólares hongkoneses (40.900 millones USD).

La empresa, que protagonizó así una de las mayores salidas a bolsa de este año, es uno de las productores de oro de más rápido crecimiento en el mundo, con intereses en minas de América del Sur, Asia Central, Oceanía y África.

Además de Argentina, Colombia y Perú, la compañía china tiene presencia en Surinam y Guyana, según la página web de la empresa.

