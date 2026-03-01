“أوبك بلاس” يزيد إنتاج النفط بأكثر من المتوقع بعد الهجوم على إيران

قرر تحالف “أوبك بلاس” الأحد زيادة إنتاج النفط بأعلى من المتوقع، في ظل هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تردّ عليه طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو دول في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وانتهى اجتماع عن بُعد لثمانية أعضاء في التحالف، بينهم روسيا والسعودية ودول خليجية أخرى، إلى “تعديل الإنتاج” بمقدار 206 آلاف برميل في اليوم، بحسب بيان لهذه الدول التي أكدت أن التعديل “سيتمّ تطبيقه في نيسان/أبريل”.

وكانت تقديرات الأسواق ترجح زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا.

ولم يشِر البيان إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بل عزا زيادة الإنتاج إلى “استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية” في ظل أساسيات السوق “الصحية”.

ويثير النزاع خشية من أن يؤثر على أسواق الخام، خصوصا في حال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.

ورجح المحلل خورخي ليون ألا يحول مقدار زيادة الإنتاج، دون ارتفاع أسعار النفط مع استئناف التداولات صباح الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال “إذا بات النفط غير قادر على المرور عبر هرمز، لن تؤدي 206 آلاف برميل يوميا دورا كبيرا في تهدئة الأسواق”، معتبرا أن “الأمور اللوجستية وحركة العبور هي حاليا أهم من مستويات الإنتاج المرغوبة”.

ورأى أن الأسعار سترتبط بـ”التطورات في الخليج وحركة الشحن، وليس زيادة صغيرة نسبيا في الإنتاج”.

وأفادت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر فرانس برس السبت بأن الحرس الثوري الإيراني أبلغ سفن الشحن بأنه لن يتم السماح “لأي سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز”.

وتعرضت سفينتان لهجمات في مضيق هرمز الأحد، حسبما أفادت وكالات أمن بحري.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن ناقلة نفط تعرضت لضربات أثناء محاولتها عبور المضيق “بشكل غير قانوني”، ما أدى إلى إغراقها.

وعلّقت شركتا شحن كبيرتان السبت الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة النزاع الراهن، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية بشكل إضافي.

– “كابوس” –

وتقود روسيا والسعودية مجموعة الدول الثماني في تحالف أوبك بلاس، وهي تضم كذلك بلدانا تتعرض لهجمات إيرانية منذ السبت مثل الكويت وعُمان والإمارات. أما الدول الثلاث الباقية فهي العراق والجزائر وكازاخستان.

وأوضح المحلل لدى شركة “اس بي آي” ستيفن إينيس إن شركات الشحن تشعر بالقلق جراء الهجمات الصاروخية في مضيق هرمز وإلغاء شركات التأمين عقود السفن الراغبة في المرور عبره وتشويش الإشارات الإلكترونية في منطقة الخليج.

وشدد على أن الشركات باتت تنظر الى المضيق على أنه ممر خطر، معتبرا أن “إغلاقه بالكامل لأيام عدة هو سيناريو أشبه بالكابوس”.

وبحسب تقديرات قطاع النفط، يمكن لإغلاق المضيق أياما أن يتسبب بقفزة في أسعار الخام من مستوى 72 دولارا للبرميل، إلى ما بين 120 و150 دولارا مع استئناف المعاملات صباح الاثنين.

وفي حين تمتلك الإمارات والسعودية أنابيب نفط يمكن استخدامها للتصدير كبديل للناقلات عبر مضيق هرمز، يتوقع إينيس ومحللون آخرين مع ذلك نقصا في الأسواق بمقدار ثمانية إلى 10 مليون برميل يوميا.

ورأى إينيس أن الأنابيب “ليست بديلا عن التدفق البحري الكامل” للنفط.

وكانت شركة كبلر لتحليلات التجارة العالمية رجحت في وقت سابق أنه حتى مع اتفاق دول أوبك بلاس على الزيادة المتوقعة بمقدار 137 ألف برميل يوميا، لن تتعدى الزيادة الفعلية ما بين 80 و90 ألف برميل يوميا.

ومن قبل اندلاع النزاع السبت، تأثرت أسعار النفط بالتوترات الإقليمية ولا سيما في ظل أسابيع من الحشد الأميركي والتهديدات بعمل عسكري ضد طهران.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من ثلاثة في المئة الجمعة ليبلغ 73 دولارا للبرميل مقارنة بـ 61 دولارا في بداية العام.

وفيما قد يبدو ارتفاع الأسعار في صالح دول “أوبك بلاس”، لكنه ينذر بمزيد من المنافسة من الدول المنتجة خارج التحالف، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

ورأى المحلل في كبلر همايون فلكشاهي إن “أسعار النفط المرتفعة نسبيا قد تمثل حافزا لدول أوبك بلاس لاستئناف زيادة الإنتاج”، معتبرا بأن هذه الدول “قد تفضّل أن تصل الأسعار إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، ولكن السعر المثالي هو حوالى 70 دولار”.

لكنه توقّع أن تؤدي الهجمات الأميركية إلى “ارتفاع هائل في الأسعار”.

