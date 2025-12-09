“إنديغو” الهندية للطيران تستأنف رحلاتها بعد فوضى في المطارات

أعلنت شركة “إنديغو” الهندية للطيران الثلاثاء عودة عملياتها إلى الاستقرار بعد إلغاء آلاف الرحلات متسببة بفوضى في المطارات استمرت لأيام، نتيجة سياسة جديدة لاستراحة الطيارين عُلّقت لاحقا.

وقالت “إنديغو” في بيان “إنّ أداءنا الدقيق عاد إلى مستوياته الاعتيادية”، مضيفة أنها تشغل أكثر من 1800 رحلة الثلاثاء وتعتزم “تسيير نحو 1900 رحلة” الأربعاء.

لكن المديرية العامة للطيران المدني، وهي الهيئة التنظيمية للطيران في الهند، طلبت من “إنديغو” خفض رحلاتها المخطط لها بنسبة 5%، لأنها “لم تثبت قدرتها على تشغيل هذه الجداول بكفاءة”.

وشهدت المطارات في مختلف أنحاء الهند حالة من الفوضى خلال الأسبوع الماضي، مع اعتراف “إنديغو” بأنها ارتكبت “أخطاء في التقدير وثغرات في التخطيط” عند التكيف مع القواعد الجديدة، ما أدى إلى انهيار تشغيلي، رغم أن أمامها عامين للاستعداد لهذا التغيير.

دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ الشهر الماضي، بهدف منح الطيارين فترات راحة أطول لتعزيز سلامة الركاب.

وقال وزير الطيران المدني الهندي رام موهان نايدو خلال الأسبوع الفائت، إن قواعد تحديد أوقات الرحلات “معلقة”.

وأضاف “لن يُسمح لأي شركة طيران، مهما كان حجمها، بالتسبب في مثل هذه المعاناة للمسافرين من خلال الإخفاق في التخطيط أو عدم الامتثال أو عدم الالتزام بالأحكام القانونية”.

وأضاف “إنّ سلامة الطيران المدني أمر لا يمكن التساهل معه مطلقا”.

