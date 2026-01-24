“إير فرانس” تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليق مؤقت

استأنفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) السبت رحلاتها إلى دبي، غداة تعليقها مؤقتا بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت الشركة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أنها تتابع “لحظة بلحظة تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وتراقب باستمرار الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تسيِّر رحلات إليها أو تعبر أجواءها، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن للرحلات”.

وكانت “إير فرانس” قد أعلنت مساء الجمعة تعليق رحلاتها إلى دبي “موقتا”، وألغت رحلتين من باريس إلى دبي هما “ايه اف 660” و”ايه اف 658″، ونتيجة لذلك ألغيت رحلتان إضافيتان من دبي إلى باريس كان من المقرر تسييرهما السبت على متن هاتين الطائرتين.

وفي الأيام الأخيرة، واصلت الولايات المتحدة الضغط على إيران، بعد أن بدا أن احتمال تدخل عسكري قد تراجع، إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أن “أسطولا بحريا ضخما” أميركيا في طريقه إلى الخليج.

وكان الرئيس الأميركي قد هدّد مرارا بتوجيه ضربات لإيران ردا على قمع حركة الاحتجاج الأخيرة في البلاد، لكنه بدا وكأنه تراجع عن هذا التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علّقت تنفيذ أحكام الإعدام التي كانت مقررة بحق متظاهرين.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، التي كانت في بحر الصين الجنوبي، تتجه حاليا نحو منطقة الخليج.

بور-دلم/ع ش/ص ك