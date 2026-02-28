“باراماونت” تستحوذ على “وارنر براذرز” مقابل 110 مليارات دولار

أعلنت مجموعة باراماونت سكاي دانس الأميركية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الجمعة استحواذها على منافستها وارنر براذرز ديسكفري، في صفقة بقيمة 110 مليارات دولار بما يشمل الديون، منهية بذلك منافسة طويلة الأمد مع نتفليكس.

كانت هذه النتيجة شبه حتمية بعد انسحاب نتفليكس الخميس، إذ قررت عدم تقديم عرض أعلى من العرض الأخير الذي قدمته باراماونت سكاي دانس في وقت سابق من الأسبوع.

يُنهي هذا الاتفاق مفاوضات استمرت خمسة أشهر، ويُنشئ كيانا ترفيهيا ضخما سيخضع تأثيره الواسع وصلاته مع الرئيس دونالد ترامب، لتدقيق كبير.

وبموجب الاتفاق، سيضم الكيان الجديد قنوات “سي ان ان” و”سي بي اس” و”اتش بي او” و”نيكلوديون”، بالإضافة إلى بعض من أهم سلاسل هوليوود بينها “هاري بوتر” و”غايم اوف ثرز” و”ميشن إيمباسيبل” و”سبونج بوب”.

وبموجب شروط الاتفاق، ستدفع باراماونت 31 دولارا نقدا للسهم الواحد من أسهم وارنر براذرز القائمة، ما يعني قيمة حقوق ملكية تبلغ 81 مليار دولار، و110 مليارات دولار مع احتساب حجم الديون الهائل الذي ستتحمله باراماونت.

وأعلنت الشركتان أن مجلسي إدارة باراماونت ووارنر براذرز وافقا بالإجماع على الصفقة، ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من عام 2026.

