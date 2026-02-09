“جي 42” الإماراتية تشارك في مشروع ضخم لإقامة مراكز بيانات في فيتنام

تشارك شركة “جي 42” الإماراتية في مشروع تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة فيه مليار دولار لبناء مراكز بيانات في فيتنام، على ما أعلنت الاثنين، ما يجسّد طموحات أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتعاون “جي 42” التي يرأس مجلس إدارتها شقيق رئيس دولة الإمارات نائب حاكم إمارة أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مع شركتي “إف بي تي” و””فيت تاي” الفيتناميتين في تحالف لإقامة ثلاثة مراكز بيانات.

وأوضح بيان صادر عن “جي 42” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أن الاتفاق الذي وُقّع في مدينة هوشي منه مدعوم “بالتزامات استخدام تصل قيمتها إلى مليار دولار”، من دون تحديد حجم مراكز البيانات.

وقد استثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية والمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سعيا منها إلى أن تتبوأ موقعا رياديا في هذا المجال.

وتتولى “جي 42” التي تأسست عام 2018 في أبوظبي، إقامة مركز بيانات بسِعَة غيغاوات واحد في الصحراء ضمن مشروع “ستارغيت الإمارات”.

ومن بين المساهمين في الشركة صندوق الثروة السيادي الإماراتي “مبادلة” وشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة “مايكروسوفت” التي استثمرت 1,5 مليار دولار في “جي 42” عام 2024.

