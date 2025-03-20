“طيران الإمارات” تستعد لأعداد قياسية من المسافرين خلال عيد الفطر

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أعلنت شركة طيران الإمارات توقعها أعدادا قياسية من المسافرين قبيل إجازة عيد الفطر نهاية آذار/مارس الجاري، على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

وتشير التوقعات، وفق الشركة، إلى أن “حركة المسافرين في المبنى 3 ستصل ذروتها أيام 28 و29 آذار/مارس الجاري و5 و6 نيسان/أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألف مسافر يوميا لقضاء عطلة الربيع وعيد الفطر المبارك”.

ودعت “طيران الإمارات” عملاءها المسافرين من دبي “لتخصيص وقت إضافي لرحلاتهم إلى المطار لتجنب أي تأخير محتمل، نظرا للازدحام المتوقع حول مداخل المبنى 3”.

بور/الح