“طيران الرياض” تخطط لطلب طائرات عريضة البدن العام المقبل (مسؤول)

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تعتزم شركة “طيران الرياض” السعودية الجديدة، طلب طائرات عريضة البدن قادرة على استيعاب أكثر من 300 راكب العام المقبل، بحسب ما قال مديرها المالي لوكالة فرانس برس الخميس.

وهذا الطلب سيكون الثالث للشركة التي أُسِّست العام الماضي وتخطط لتشغيل أولى رحلاتها في صيف 2025.

وقال آدم بوقديدة على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، “سنقدم طلبنا الثالث للحصول على طائرة عريضة البدن تتسع لأكثر من 300 مقعد أيضا، ولكن ذلك سيكون العام المقبل”.

وأضاف “قد تكون بوينغ، وقد تكون إيرباص. في الوقت الحالي، نحن سعداء جدا بالعلاقة مع هذين الموّردَين الرئيسيَين”.

وأعلنت “طيران الرياض” الأربعاء، أنها طلبت شراء 60 طائرة ضيقة البدن من إيرباص من طراز “A321neo” بصفقة بمليارات الدولارات.

وبذلك، يصل إجمالي طلبيات الطائرات للشركة إلى 132 بعد صفقة وقِّعت العام الماضي مع شركة بوينغ لشراء 39 طائرة “دريملاينر” عريضة البدن، والتي تتسع لأقل من 300 راكب، مع خيار شراء 33 طائرة أخرى، ما يضع الشركة في وضع يسمح لها بعمليات طيران فعالة لتحقيق طموحاتها المتمثلة في 100 وجهة بحلول العام 2030.

ويرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الطيران عنصر أساسي في أجندة الإصلاح “رؤية 2030” لتنويع مصادر اقتصاد الدولة المعتمد على النفط، بهدف زيادة حركة المرور السنوية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.

وقال بوقديدة إن تسليم طائرات إيرباص “سيبدأ من النصف الثاني من العام 2026 وحتى العام 2030. سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد طائراتنا إلى أكثر من 130 طائرة قبل العام 2030، لذا فنحن ما زلنا على المسار الصحيح لبدء العمليات في النصف الثاني من العام المقبل إلى أكثر من 100 وجهة بحلول العام 2030”.

وأعلنت شركة “طيران الرياض” الخميس أيضا إنشاء أول تسهيل ائتماني متجدد لها يصل إلى 5 مليارات ريال سعودي (1,3 مليار دولار) بمشاركة ثماني مؤسسات مالية من السعودية ومنطقة الخليج.

واعتبر بوقديدة أن ذلك “سيساعدنا في تمويل نمونا، ولكنه سيوفر لنا أيضا منصة للنمو حتى العام 2030 لنصبح لاعبا دوليا”.

ركب/ع ش/الح