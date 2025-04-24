“نينتندو” تلقّت 2,2 مليون طلب مسبق على جهاز “سويتش 2” في اليابان

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ارتفعت أسهم “نينتندو” الخميس بعدما شهدت شركة ألعاب الفيديو العملاقة إقبالا أقوى من المتوقع في اليابان على الطلبات المسبقة لجهاز “سويتش 2” المقرر إطلاقه عالميا في 5 حزيران/يونيو.

وأفاد منشور عبر إكس نُسب إلى رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا، بأنّ “نينتندو” تلقّت 2,2 مليون طلب مُسبق في اليابان.

وجاء في المنشور أنّ هذا “الرقم مرتفع جدا ويتجاوز بكثير توقعاتنا الأولية. ويتخطى بشكل كبير أيضا كمية أجهزة “سويتش 2” التي يمكن تسليمها في تاريخ الإصدار.

وأضاف “لذلك، من المتوقع أنّ عددا كبيرا من الزبائن لن تُسحَب أسماؤهم في القرعة”، وهو ما “نعتذر عنه بشدة”.

وارتفعت أسهم الشركة التي تتخذ في كيوتو مقرا بنحو 5,5% الخميس عقب الإعلان الذي يحمل تفاؤلا.

ورغم أنّ “نينتندو” تنوّع نشاطاتها لتشمل المتنزهات الترفيهية والأفلام الرائجة، يشير المحللون إلى أنّ نحو 90% من إيراداتها متأتية من النشاطات المرتبطة بأجهزة “سويتش”.

ومطلع نيسان/أبريل، أعلنت الشركة تفاصيل جهاز “سويتش 2” الذي يشكّل وحدة تحكم هجينة يمكن استخدامها أثناء التنقل أو توصيلها بشاشة التلفزيون، على غرار النسخة السابقة منه.

لكنّ سعره أثار العديد من ردود الفعل، إذ وصل إلى 469,99 يورو في أوروبا (449,99 دولارا في الولايات المتحدة)، في حين أنّ “سويتش” طُرح بـ329,99 يورو.

وستكون النسخة المخصصة للسوق اليابانية أرخص، إذ يبلغ سعرها 49,980 ينا (نحو 350 دولارا).

كه-كاف/رك/الح