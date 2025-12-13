” الفلك الدولي”: سماء المنطقة العربية تشهد أغزر زخات الشهب السنوية

تشهد سماء المنطقة العربية مساء السبت زخة شهب التوأميات، التي تُعد من “أفضل وأغزر زخات الشهب السنوية”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي ومقرّه الإمارات.

وأوضح عودة، وهو أيضا عضو في منظمة الشهب الدولية، أن نشاط هذه الزخة يتكرر سنويا بين 4 و17 كانون الأول/ديسمبر، وتبلغ ذروتها في 14 من الشهر، وستقع ذروة النشاط هذا العام صباح الأحد عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وشرح بأن تسمية زخة شهب التوأميات تعود إلى أن مصدرها الظاهري يقع في كوكبة التوأمين، وهي شهب ناتجة عن كويكب يُعرف باسم “فيثون، ويتصرف أحيانا على غرار المذنبات إذ تنفلت منه حبيبات غبارية تبقى في مداره، وعند مرور الأرض عبر هذا المدار سنويا، تحترق تلك الحبيبات عند دخولها الغلاف الجوي مكوّنة الشهب التي تُرى بالعين المجردة.

