آلاف الفلسطينيين يقتحمون مراكز توزيع المساعدات في غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – اقتحم آلاف الفلسطينيين يوم الثلاثاء مواقع توزيع المساعدات التي تقدمها مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ تغلبت الحاجة الماسة للغذاء على المخاوف المتعلقة بإجراءات الفحص بالمقاييس الحيوية التي قالت إسرائيل إنها ستطبقها.

وأعلنت مؤسسة إغاثة غزة أنها انتهت من توزيع حوالي ثمانية آلاف من صناديق الطعام أي ما يعادل نحو 462 ألف وجبة بحلول مساء الثلاثاء، وذلك بعد حصار إسرائيلي دام قرابة ثلاثة أشهر للقطاع الذي مزقته الحرب.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، ومنهم نساء وأطفال، نحو أحد مواقع توزيع المساعدات في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة التي تخضع بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي، لاستلام الطرود الغذائية بعضهم سيرا على الأقدام وبعضهم على عربات تجرها الحمير.

وأظهرت لقطات لم يتسن لرويترز التحقق من بعضها حتى الآن طوابير لأشخاص يسيرون عبر ممر تحيطه أسلاك شائكة إلى منطقة كبيرة مفتوحة تتكدس فيها المساعدات. وفي وقت لاحق، أظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء كبيرة من السياج مهدمة بينما كان الناس يتدافعون لدخول الموقع.

وقالت إسرائيل ومؤسسة إغاثة غزة، دون تقديم أدلة، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حاولت منع المدنيين من الوصول إلى مركز توزيع المساعدات.

ونفت حماس هذا الاتهام.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره حماس، لرويترز “السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت طلقات تحذيرية في المنطقة خارج مركز ‭‭‭‬‬‬‬لتوزيع المساعدات، لكنه أكد استعادة السيطرة على الوضع.

ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة صور التدافع بأنها “مفجعة”.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على إكس أن ثمانية آلاف “طرد غذائي” سُلمت إلى الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأول لما وصفه بمبادرة أمريكية.

وعرض بعض الأشخاص محتويات الطرود الغذائية التي تضمنت بعض الأرز والدقيق (الطحين) والفاصوليا المعلبة والمعكرونة وزيت الزيتون والبسكويت والسكر.