أحوال جوية متقلبة في الإمارات مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى السبت
توقّع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن تشهد الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى 21 شباط/فبراير الجاري، أحوالاً جوية متقلبة نسبياً، تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء رطبة صباحاً في عدد من المناطق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وأوضح المركز في بيان أن “طقس الاربعاء سيكون رطباً في ساعات الصباح مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار على أقصى المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة”.
