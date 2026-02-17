The Swiss voice in the world since 1935
أحوال جوية متقلبة في الإمارات مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى السبت

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن تشهد الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى 21 شباط/فبراير الجاري، أحوالاً جوية متقلبة نسبياً، تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء رطبة صباحاً في عدد من المناطق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأوضح المركز في بيان أن “طقس الاربعاء سيكون رطباً في ساعات الصباح مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار على أقصى المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة”.

هت

