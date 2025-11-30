The Swiss voice in the world since 1935
أربعة قتلى و10 جرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا (الشرطة الأميركية)

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة بجروح بإطلاق نار أثناء تجمّع عائلي في كالفورنيا ليل السبت، بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية التي وصفت الحادثة بأنها “محددة الهدف”.

وقالت الناطقة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين هيذر برينت للصحافيين إن إطلاق النار وقع داخل قاعة احتفالات في ستوكتون شمال شرق سان فرانسيسكو قبيل الساعة السادسة مساء.

وأوضحت “ما تأكدنا منه حتى الآن هو أنه (وقع في) قاعة احتفالات حيث كانت عائلة تحتفل. لدينا 14 ضحية لعملية إطلاق النار هذه، أربعة منهم قتلى”.

وتابعت “تدل أولى المؤشرات على أنها قد تكون حادثة محددة الهدف. ينظر المحققون حاليا في كافة الاحتمالات”.

وذكر مكتب قائد الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المحققين “يعملون على تحديد ملابسات هذه المأساة”.

وأضاف “تدل أولى المؤشرات على أنها قد تكون حادثة محددة الهدف ويبحث المحققون في جميع الاحتمالات”.

وأفادت الشرطة “نحضّ أي شخص لديه معلومات أو مقطع مصور أو لربما كان شاهدا على أي جزء من هذه الحادثة على الاتصال بمكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين فورا”.

ولم تُحدّد بعد هوية أي مشتبه به.

وذكر مكتب حاكم كالفورنيا غافين نيوسوم بأنه تلقى إحاطة بشأن عملية إطلاق النار.

وقعت 504 حوادث إطلاق نار واسعة في الولايات المتحدة هذا العام بما في ذلك عملية ستوكتون، بحسب موقع “أرشيف عنف الأسلحة النارية” Gun Violence Archive الذي يعرّف عمليات إطلاق النار الواسعة على أنها تلك التي تؤدي إلى مقتل أربعة أشخاص فما فوق.

اني/لين/جك

