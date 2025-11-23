The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: الأشقاء السودانيون يريدون مشاركة تركيا في جهود السلام

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن “الأشقاء السودانيين” يرغبون في مشاركة تركيا في جهود تحقيق السلام في بلادهم وإنهاء الحرب الدائرة، مضيفا أن أنقرة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع.

واندلع الصراع في السودان عام 2023 وسط نزاع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أثار استيلاؤها في الآونة الأخيرة على الفاشر، إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف بالغة بشأن عمليات القتل الجماعي.

وتدعم تركيا الحكومة السودانية، وتدعو إلى إنهاء الحرب.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

