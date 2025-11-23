أردوغان: الأشقاء السودانيون يريدون مشاركة تركيا في جهود السلام

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن “الأشقاء السودانيين” يرغبون في مشاركة تركيا في جهود تحقيق السلام في بلادهم وإنهاء الحرب الدائرة، مضيفا أن أنقرة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع.

واندلع الصراع في السودان عام 2023 وسط نزاع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أثار استيلاؤها في الآونة الأخيرة على الفاشر، إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف بالغة بشأن عمليات القتل الجماعي.

وتدعم تركيا الحكومة السودانية، وتدعو إلى إنهاء الحرب.

