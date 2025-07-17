أكثر من 350 قتيلا بأعمال عنف طائفية في سوريا والقوات الحكومية تنسحب من السويداء

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قُتل أكثر من 350 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف الطائفية في السويداء جنوبي سوريا صباح الأحد، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، بينما أعلنت دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة إثر دعوة أميركية بهذا المعنى وغارات إسرائيلية عنيفة.

وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من القوات الحكومية إضافة إلى 18 مسلحا من البدو في أعمال عنف طائفية، ومقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وجاء إعلان دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة بعدما أشارت وزارة الداخلية مساء الأربعاء إلى التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضمّ 14 بندا، ينصّ أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التوصّل إلى توافق على “خطوات محدّدة من شأنها أن تضع حدّا الليلة للوضع المضطرب والمرعب”، مضيفا أنه يتوقّع أن “يفي جميع الأطراف بالتزاماتهم”.

وقصفت إسرائيل مجدّدا أهدافا للسلطات السورية وهدّدت بتكثيف ضرباتها إذا لم تخرج القوات السورية من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية حيث أوقعت أعمال العنف منذ الأحد أكثر من 300 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنّة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، على خلفية عملية خطف طالت تاجر خضار درزيا واعقبتها عمليات خطف متبادلة.

ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية الإثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات، لكن بحسب المرصد وشهود وفصائل درزية، فقد تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية “بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون”، من دون أيّ ذكر لانسحاب قوات حكومية أخرى منتشرة في المدينة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية حضّت القوات الحكومية السورية على مغادرة منطقة النزاع في جنوب سوريا لخفض التوترات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح لصحافيين “ندعو الحكومة السورية، في الواقع، إلى سحب قواتها العسكرية لتمكين جميع الأطراف من احتواء التصعيد وإيجاد سبيل للمضي قدما”، بدون تحديد المنطقة التي دعت واشنطن سلطات دمشق إلى سحب قواتها منها.

ودان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء الضربات الإسرائيلية في سوريا، داعيا إلى إنهاء “العدوان السافر” للجيش الإسرائيلي.

وحضّ الاتحاد الأوروبي “إسرائيل على أن توقف فورا ضرباتها” في سوريا.

من جهته، أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون الأربعاء بـ”تهدئة حقيقية” في محافظة السويداء، وحضّ إسرائيل على “الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، والامتناع عن أيّ إجراءات أحادية الجانب تؤدي لتفاقم الصراع”.

– ضربات إسرائيلية –

والأربعاء، شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات على مقر رئاسة الأركان في دمشق وعلى “هدف عسكري” في محيط القصر الرئاسي، وأفادت السلطات السورية بسقوط ثلاثة قتلى.

وقال مصدر عسكري في وزارة الداخلية السورية لفرانس برس إن القصف طاول “محيط مطار المزة” حيث هناك “بعض مستودعات الذخيرة”.

وخلال جولة تفقدية له في هضبة الجولان المحتلة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير “يعمل القادة والجنود بحسّ من المسؤولية وضبط النفس”.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس حذّر في بيان الأربعاء من أنه “يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته” منها.

وقال إنّ الجيش الإسرائيلي “سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة وسيرفع قريبا مستوى الردّ ضدّ النظام إذا لم يتمّ استيعاب الرسالة”.

وتقول إسرائيل التي تحتلّ جزءا من الجولان السوري، إنها تريد حماية الدروز، مشددة على أنّها لن تسمح بوجود عسكري في جنوب سوريا قرب حدودها.

وقال أسامة البالغ 32 عاما لفرانس برس متحفّظا عن كشف هويته خشية على سلامته “أنا في قلب مدينة السويداء، لكنّني لا أفكر بالخروج، ولا إمكان للهروب أساسا بسبب الخشية من أيّ عملية تصفية”.

وشاهد مراسل لفرانس برس داخل المدينة نحو ثلاثين جثة، يعود بعضها لعناصر من السلطة وأخرى لمقاتلين بلباس مدني مع جعب عسكرية فيما كان الدخان يتصاعد من بعض أحياء المدينة على وقع دوي القصف المتقطع.

واتّهمت وزارة الدفاع “مجموعات خارجة عن القانون” بمهاجمة قواتها داخل المدينة، مضيفة أنها “تتابع الردّ على مصادر النيران”.

وأحصى المرصد السوري منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا “بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”، مقابل 138 قتيلا من عناصر الجيش والأمن العام و18 مسلّحا من البدو.

ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصا.

وأعادت الاشتباكات الى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع منذ وصولها إلى الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر بعد حرب استمرت 14 عاما.

بور-لو/ب ق-ود-بم