The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكرا: تعرض كتيبة حفظ سلام غانية لهجمات صاروخية في لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكرا 6 مارس آذَار (رويترز) – أعلنت القوات المسلحة الغانية في بيان أن مقر الكتيبة الغانية التابعة لقوات حفظ السلام الدولية في لبنان تعرض لهجمات صاروخية اليوم الجمعة، مما أدى لإصابة جنديين بجروح خطيرة.

ودخل لبنان في حرب الشرق الأوسط يوم الاثنين، عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، مما أشعل هجوما إسرائيليا جديدا ضد الحزب.

وينتشر جنود غانيون ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ولم يُحدد بيان القوات المسلحة الغانية الجهة التي أطلقت الصواريخ، لكنه ذكر أن وزارة خارجية غانا احتجت على الحادث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وإضافة إلى الجنديين المصابين بجروح خطيرة، أفاد البيان أن جنديا آخر “يعاني من صدمة نفسية” بينما تعرض مقر إقامة الضباط للقصف والحرق.

(إعداد علي خفاجي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية