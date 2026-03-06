أكرا: تعرض كتيبة حفظ سلام غانية لهجمات صاروخية في لبنان
أكرا 6 مارس آذَار (رويترز) – أعلنت القوات المسلحة الغانية في بيان أن مقر الكتيبة الغانية التابعة لقوات حفظ السلام الدولية في لبنان تعرض لهجمات صاروخية اليوم الجمعة، مما أدى لإصابة جنديين بجروح خطيرة.
ودخل لبنان في حرب الشرق الأوسط يوم الاثنين، عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، مما أشعل هجوما إسرائيليا جديدا ضد الحزب.
وينتشر جنود غانيون ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ولم يُحدد بيان القوات المسلحة الغانية الجهة التي أطلقت الصواريخ، لكنه ذكر أن وزارة خارجية غانا احتجت على الحادث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وإضافة إلى الجنديين المصابين بجروح خطيرة، أفاد البيان أن جنديا آخر “يعاني من صدمة نفسية” بينما تعرض مقر إقامة الضباط للقصف والحرق.
