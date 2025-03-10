مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أليانز تسعى لإجراء قانوني بعد احتجاجات على علاقاتها المزعومة بشركة أسلحة إسرائيلية

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من ريبكا ديلاني

(رويترز) – تسعى شركة أليانز إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد مجموعة “العمل من أجل فلسطين” بعد احتلال محتجين منها لمكتب الشركة في مدينة لندن يوم الاثنين.

وغطى الطلاء الأحمر مكاتب شركة أليانز في لندن واحتل محيطها من الخارج كثيرون من المحتجين الذين حملوا لافتة كتب عليها “أسقطوا إلبيت” منذ الساعة 6:30 صباح يوم الاثنين.

وتشير اللافتة إلى شركة (إلبيت سيستمز) الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وتزعم شبكة العمل من أجل فلسطين أن شركة النقل الألمانية توفر تغطية تأمينية لشركة تصنيع الأسلحة.

وفي تدوينة على منصة إكس، قالت المجموعة “من خلال توفير التأمين، تسمح أليانز لأكبر منتج للأسلحة في إسرائيل بالعمل في بريطانيا”.

وأكد متحدث باسم شركة أليانز في المملكة المتحدة أن عمليات أعمال أليانز وخدماتها لم تتأثر بالاحتجاجات.

وأضاف المتحدث “نحترم حق كل فرد في أن يكون له رأي ويعبر عنه، لكننا لن نستسلم للتهديدات والتصرفات الإجرامية التي تعرض سلامة أو أمن عمالنا وأعمالنا وممتلكاتنا للخطر”.

ومضى يقول “نحن نعمل عن كثب مع الشرطة وسنتخذ أيضا إجراء قانونيا مستقلا لمعالجة هذه التهديدات”.

وردت مجموعة الاحتجاج على بيان أليانز بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة “سيظل النشطاء في مكانهم لمواصلة إغلاق مكاتب أليانز في لندن التي تقدم التأمين لتجارة الأسلحة الإسرائيلية. ردت شركة التأمين العملاقة على سلسلة الإجراءات بالتهديد باتخاذ إجراء قانوني، لكننا جميعا نعلم أن عملها المباشر هو الذي يسمح بدخول البضائع”.

واستخدمت مجموعة العمل من أجل فلسطين يوم الأحد 9 مارس آذار، طائرة مسيرة للتحليق بعلم فلسطين فوق ملعب أليانز (ملعب تويكنهام سابقا) أثناء مباراة للرجبي بين إنجلترا وإيطاليا.

وقالت الشبكة إن “طائرات إلبيت المسيرة تستخدم في ذبح الشعب الفلسطيني، لكن طائرتنا أرسلت رسالة مفادها: لن يهدأ لنا بال يا أليانز حتى تتوقفي عن تأمين إلبيت سيستمز”.

وجاء في تقارير سابقة أن شركة أليانز كانت هدفا خاصا للنشطاء بسبب تورطها المزعوم مع شركة إلبيت، مع استهداف 15 مكتبا لها في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا في يناير كانون الثاني.

وتم رش طلاء أحمر على مكاتب شركة أليانز في لندن في ديسمبر كانون الأول 2024، وهو ما أعلنت شبكة العمل من أجل فلسطين مسؤوليتها عنه لاحقا عبر الإنترنت.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية