أمازون تفتتح أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي

افتتحت أمازون، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي لدعم الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التوصيل وتوفير خيارات أوسع من المنتجات للعملاء، وفق ما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان الخميس.

وأوضح البيان أن المركز الجديد “يُسهم في دعم تطوير قطاع تجارة التجزئة في إمارة أبوظبي، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسّع والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المزدهر”.

وافتُتح المركز اللوجستي الذي يقع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد، خلال فعالية حضرها رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، والمدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بدر سليم سلطان العلماء، والمدير العام لجمارك أبوظبي راشد لاحج المنصوري، والرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) محمد الخضر الأحمد.

