أمازون تفتتح أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

افتتحت أمازون، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي لدعم الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التوصيل وتوفير خيارات أوسع من المنتجات للعملاء، وفق ما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان الخميس.

وأوضح البيان أن المركز الجديد “يُسهم في دعم تطوير قطاع تجارة التجزئة في إمارة أبوظبي، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسّع والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المزدهر”.

وافتُتح المركز اللوجستي الذي يقع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد، خلال فعالية حضرها رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، والمدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بدر سليم سلطان العلماء، والمدير العام لجمارك أبوظبي راشد لاحج المنصوري، والرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) محمد الخضر الأحمد.

م ل/لين

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
