أمريكا تؤكد مقتل مواطن في سوريا الأسبوع الماضي

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(رويترز) – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء مقتل مواطن أمريكي الأسبوع الماضي في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، حيث وردت تقارير عن مقتل مئات الأشخاص في اشتباكات.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس مقتل حسام سرايا مضيفة أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدة قنصلية للعائلة.

ورفضت المتحدثة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت قناة (إيه.بي.سي نيوز) ذكرت في وقت سابق أن أصدقاء وعائلة سرايا، وهو مواطن أمريكي من أصل سوري، أكدوا أنه وأقارب آخرين كانوا من بين من شوهدوا في مقطع مصور يُقتلون بالرصاص.