أمريكا تتجاوز مراجعة الكونجرس وتوافق على بيع ذخائر لإسرائيل
واشنطن 7 مارس آذَار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها قررت الموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ذخائر، بقيمة 151.8 مليون دولار دون مراجعة من الكونجرس.
وأضافت الوزارة في بيان أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألفا من أجسام قنابل من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض العامة زنة كل منها 1000 رطل.
وخلص وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة فورا. ويأتي هذا الإعلان في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )