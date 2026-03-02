أمريكا تعلن عن أول خسائر بشرية في الهجمات على إيران

واشنطن أول مارس آذَار (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد عن أول خسائر بشرية بين صفوف القوات الأمريكية في الهجوم المكثف الذي شنه الرئيس دونالد ترامب على إيران، في الوقت الذي أظهر استطلاع جديد أن واحدا فقط من كل أربعة أمريكيين يؤيد الضربات ضد طهران.

ومع دخول الصراع يومه الثاني، قال ترامب إن 48 من القادة الإيرانيين قتلوا وإن الجيش الأمريكي بدأ في إغراق البحرية الإيرانية، إذ دمر تسع سفن حربية إيرانية حتى الآن و”يلاحق البقية”.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرات والسفن الحربية الأمريكية ضربت أكثر من 1000 هدف إيراني منذ أن أمر ترامب ببدء عمليات قتالية كبرى أمس السبت. وشملت الضربات قاذفات شبح من طراز بي-2 ألقت قنابل وزنها 2000 رطل على منشآت صاروخية إيرانية محصنة تحت الأرض.

كما بدأت الهجمات الانتقامية الإيرانية في إحداث خسائر. وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يبلغ عن وقوع إصابات أمس السبت، إلا أنه أعلن اليوم الأحد أن ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في العمليات الأمريكية ضد إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن عدة جنود أمريكيين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا القذائف وارتجاجات في المخ. ولم تكشف عن مكان أو كيفية وقوع تلك الإصابات.

وقال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لرويترز إن الجنود الأمريكيين قتلوا في قاعدة في الكويت.

سعى ترامب إلى تهيئة الرأي العام الأمريكي لمزيد من الخسائر البشرية عندما أقر بسقوط قتلى، وهي الأولى في عمليات قتالية كبيرة منذ عودته إلى منصبه العام الماضي. لم يسفر قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران الماضي واعتقال الجيش الأمريكي لرئيس فنزويلا في يناير كانون الثاني عن وقوع قتلى بين صفوف القوات الأمريكية.

وفي خطاب مصور، نعى ترامب الجنود القتلى، لكنه أضاف أنه “للأسف، من المرجح أن يكون هناك المزيد قبل أن ينتهي الأمر”.

وقال “لكن أمريكا ستثأر لموتهم وستوجه ضربة قاسية للإرهابيين الذين شنوا حربا على الحضارة بشكل أساسي”.

وقال مايكل والتز، مبعوث الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، في منشور على إكس “الحرية لا تأتي أبدا مجانا”.

* ترامب: الضربات على إيران قد تستمر أربعة أسابيع

بعد يوم من مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي ألقى بظلال من الضبابية على الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي، مضت الولايات المتحدة وإسرائيل قدما في حملة عسكرية أحدثت صدمة في قطاعات عديدة، من الشحن إلى الطيران إلى النفط.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون حملة تستمر عدة أيام. وأشارت وكالة رويترز إلى التخطيط لعملية قد تستمر لأسابيع.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة ديلي ميل، قال ترامب إن الضربات قد تستمر لمدة أربعة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله “لطالما كانت العملية تستغرق أربعة أسابيع. توقعنا أن تستغرق أربعة أسابيع أو نحو ذلك… إنها دولة كبيرة، وستستغرق (العملية) أربعة أسابيع، أو أقل”.

وقال وزير الخارجية الإيراني في منشور على إكس إن جيش بلاده درس “هزائم الجيش الأمريكي في شرقنا وغربنا المباشر”، في إشارة إلى أفغانستان والعراق.

وأضاف “تعلمنا من الدروس المستفادة وفقا لذلك. القصف في عاصمتنا لا يؤثر على قدرتنا على خوض الحرب”.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس وانتهى اليوم الأحد أن 27 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون الضربات، بينما يعارضها 43 بالمئة من المشاركين و29 بالمئة غير متأكدين. وقال حوالي تسعة من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع إنهم علموا بالقليل عن الضربات على الأقل.

