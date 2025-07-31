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أمريكا تفرض عقوبات على أفراد في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

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واشنطن (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، قائلة إنهما تقوضان جهود السلام في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأمريكيون لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، دون تحديد هوية الأفراد.

وجاء في البيان “من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.

وأضافت وزارة الخارجية أن المؤسستين الفلسطينيتين “اتخذتا إجراءات لتدويل صراعهما مع إسرائيل”، من خلال أمور منها المحكمة الجنائية الدولية وأن كلتيهما استمرت في “دعم الإرهاب”.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى ممثلي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للحصول على تعليق بعد.

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي من المتوقع فيه وصول المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل يوم الخميس في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

وتواجه إسرائيل ضغوطا عالمية متزايدة بسبب الحرب في غزة، وأعلنت قوى غربية عدة أنها ستعترف بدولة فلسطينية.

(إعداد محمد أيسم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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