أمريكا تقلص عدد معتقلي جوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنيا إلى عُمان

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(رويترز) – خفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدد السجناء في مركز احتجاز خليج جوانتانامو في كوبا بنحو النصف بعد أن أرسلت 11 معتقلا إلى عُمان.

وقال الجيش الأمريكي إن 15 معتقلا فقط بقوا هناك بعد النقل، في أعقاب مسعى كبير قامت به إدارة بايدن في أيامها الأخيرة في السلطة لإغلاق المنشأة.

وافتتح مركز الاحتجاز لأول مرة في 11 يناير كانون الثاني 2002 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب و”المقاتلين الأعداء غير الشرعيين” خلال “الحرب على الإرهاب” التي شنتها واشنطن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

وتشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن معتقل جوانتانامو كان يضم قرابة 680 سجينا في ذروة عمليات الاحتجاز في 2003.

وأحدث عملية نقل للرجال الأحد عشر، وجميعهم من اليمن، تترك القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا بعدد أقل من المعتقلين مقارنة بما كانت عليه الحال عند افتتاحها بوصول سجناء من أفغانستان.

وقال الجيش الأمريكي في بيان “الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق معتقل جوانتانامو في نهاية المطاف”.

وأعلن البنتاجون أن الرجال الأحد عشر الذين نقلوا إلى عمان هم عثمان عبد الرحيم محمد عثمان ومعاذ حمزة أحمد العلوي وخالد أحمد قاسم وسهيل الشرابي وهاني صالح رشيد عبد الله وتوفيق ناصر عوض البيهاني وعمر محمد علي الرماح وسند علي يسلم الكاظمي وحسن محمد علي عطاش وشرقاوي عبده علي الحاج وعبد السلام الحيلة.

وقال البنتاجون إن ثلاثة من المعتقلين الخمسة عشر المتبقين مؤهلون للنقل، وعدد مماثل مؤهل لمراجعة دورية لفحص قضاياهم. أما الباقون فقد وجهت إليهم اتهامات أو أدينوا بارتكاب جرائم حرب.

ودأبت جماعات حقوق الإنسان على انتقاد المنشأة بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والأوضاع في المعسكر.